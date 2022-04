Andrew Garfield imita la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

La cachetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar el pasado domingo sigue dando de qué hablar. En redes sociales se volvieron virales todos los memes que se crearon.

Mira también: “Tengo el corazón roto”: Will Smith renuncia a la Academia

Sin embargo, hasta el momento no se había conocido alguna reacción de uno de los actores que competía con él en la categoría de Mejor Actor. De Andrew Garfield solamente estaban circulando unas fotografías mientras mandaba mensajes en la ceremonia y de su reacción cuando Will ganó el Oscar.

En las últimas horas se volvió viral un video en el que Andrew está a las afueras del evento y teniendo una conversación con unas mujeres. En las imágenes, el actor está bromeando y hace un movimiento con sus manos imitando una cachetada.

Recordemos que este incidente ha causado todo tipo de reacciones en el público. El acto de Will Smith dividió opiniones, unas personas lo apoyaron pues creyeron que estaba apoyando a su esposa. Sin embargo, hubo otros que criticaron su reacción, pues afirman que la violencia no es la solución y no da un buen ejemplo en las audiencias.

Te puede interesar: La razón por la que el actor Andrew Garfield no usa redes sociales

El actor pidió excusas públicas e inclusive renunció a la Academia de los Oscar este viernes. En el comunicado, Will Smith dijo que tenía el corazón roto y que aceptara cualquier represaría que quiera tomar la institución.