Una diosa: Loreto Peralta causa sensación con fotos en bikini

Loreto Peralta, la famosa actriz estadounidense sorprendió en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram donde compartió una serie de fotos en las que presumió su cuerpazo.

En las imágenes se ve a la joven posar de espalda hacia la cámara con un diminuto bikini naranja y una salida de baño blanca que resaltaba sus bellos ojos azules y su cabello rubio, con el que desató cientos de elogios.

Los fans no paran de elogiar a la joven y exitosa actriz en la publicación, “ella es mi novia, pero no sabe”, “te amo, me encantas, eres divina”, “diosa hermosa, mamacita”, “por ti le hecho ganas a la escuela”, “tú eres una de esas historias que solo pasan en las películas”, escribieron algunos usuarios en la publicación que ya suma más de 400.000 ‘me gusta’.