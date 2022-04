¡Se casan! Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron

Parece que esta vez Jennifer López y Ben Affleck sí caminarán hacia el altar, pues los actores se comprometieron nuevamente, tras estar viviendo un amor de "cuento de hadas".

Los rumores sobre el compromiso han aumentado en las últimas horas, luego de que la cantante fuera fotografiada junto a su hija haciendo compras, pero lo que realmente llamó la atención es que JLo llevaba un enorme anillo de diamantes en si mano izquierda, por lo que muchos aseguran que Ben le propuso matrimonio.

No es ningún secreto que la pareja ha disfrutado de su amor, mostrándose muy enamorados y a través de redes sociales, la artista aseguró que tiene "una historia muy emocionante y especial por compartir", anunciando una gran noticia en su boletín de noticias personales 'On the JLo'.

Varios internautas se han pronunciado al respecto mostrándose muy emocionados por este esperado anuncio, además, los fanáticos de la pareja están muy felices, pues luego de que en 2002 tuvieran una relación que no llegó tan lejos, parece que las segundas oportunidades en el amor sí existen.

Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado esta información, pero se espera que en las próximas horas JLo cuente cómo fue la romántica propuesta.