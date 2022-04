Cristiano Ronaldo habría sido expulsado de Save the Children por agredir a un niño

La reacción de Cristiano Ronaldo con un niño luego de un partido de fútbol le ha dado la vuelta al mundo y, por supuesto, miles de personas se han pronunciado al respecto criticando fuertemente al futbolista.

A pesar de que el deportista se disculpó públicamente a través de sus redes sociales, las consecuencias de su agresión se están empezando a notar.

Según el diario 'The Sun', la organización Save the Children le habría comunicado a CR7 que dejará de ser embajador para la ONG. Sin embargo, hasta el momento esta información no se ha confirmado, pero si es el caso sería lógico retirar su patrocinio debido a que el objetivo principal de esta organización es proteger la infancia.

El hecho se dió el pasado 9 de abril, luego de que el Manchester United perdiera 1-0 contra el Everton. Cristiano y el resto de jugadores si dirgían a los vestuarios cuando un joven aficionado de 14 años se acercó para grabar con su celular al jugador, pero al parecer esto no le gustó nada al delantero, quien reaccionó agresivamente dándole un manotazo al niño.

La agresión se ha viralizado y mientras muchos lo defienten otros aseguran que su reacción no tiene justificación.