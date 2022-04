Camila Cabello revela que se presentó a ‘The X Factor’ por Harry Styles

Camila Cabello fue la más reciente invitada al carpool Karaoke de James Corden. En esta sección, el presentador les hace entrevistas a los artistas mientras pasean por Los Ángeles. La cantante habló sobre su audición a ‘The X Factor’ y sobre su carrera como solista.

La cubana hizo varias revelaciones, pero la que más llamó la atención de los usuarios fue que reveló la verdadera razón por la que audicionó ‘The X Factor’. La cantante dijo que era la primera vez que lo decía, pero Harry Styles tuvo mucho que ver en su decisión.

Camila siempre ha sido muy honesta y ha revelado que fue muy fanática de ‘One Direction’. Dijo que antes de audicionar pudo decidir si presentarse a ‘The X Factor’ o a ‘La voz’, pero se decidió por el primero ya que Harry Styles había estado en ese concurso de talentos.

“Es muy vergonozoso y solo lo puedo decir porque eso ya fue hace 10 años, pero yo pensé: voy a audicionar para ‘The X Factor’ porque me voy a casar con Harry Styles. En realidad, no pensé que nos fueramos a casar, pero pensé voy a audcionar nos vamos a conocer, me voy a convertir en una cantanrey probablemente nos vamos a enamorar”, dijo Camila.

La cantante también habló sobre sus momentos con la banda ‘Fifth Harmony’ y aseguró que no extraña estar en una banda, pues no le gusta dividir las decisiones sobre los procesos creativos.

Además, James Corden la hizo medirse a un detector de mentiras y dijo que siente que su último álbum ‘Familia’, es el mejor que ha hecho hasta el momento. También contó que prefiere la música de Ed Sheeran por encima de la de Harry Styles y dio detalles de su vida amorosa, ahora que está soltera.

Mira aquí el video: