Camila Cabello lanzó su nuevo e íntimo álbum: ‘Familia’

Después de generar expectativa en todo el mundo, la cantante y compositora Camila Cabello presentó su esperado tercer álbum de larga duración ‘Familia’.

Para celebrar la llegada del disco, el video musical de 'Psychofreak' [feat' de Camila. Willow] hizo su estreno de transmisión global en MTV Live, MTVU y en toda la red global de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square. Lo visual aparece como un evento cinematográfico por derecho propio y abre el mundo de ‘Familia’.

Ella preparó la espera del álbum con ‘Bam Bam’ [feat. Ed Sheeran], la cual ya ha acumulado más de 100 millones de streams totales y 33.4 millones de visitas a YouTube en el video musical. Ella ofreció una interpretación espectacular del sencillo en The Late Late Show con James Corden y se asoció con Sheeran para la primera interpretación en vivo de 'Bam Bam' juntos en el Concert For Ukraine de ITV.

Cabello encabezó el concierto ‘Familia’: Welcome to the Family en su canal de TikTok y fue tendencia en toda la plataforma incluyendo sus primeras interpretaciones de música del disco. Atrajo a millones de personas a su experiencia inmersiva con un mundo virtual para cada canción resaltado por una coreografía asombrosa, un diseño de escenografía más grande que la vida y hermosos trajes.

Llegando en conjunto con el álbum, 'Bam Bam' y 'Psychofreak' son canciones que serán parte del nuevo juego de música móvil con el crecimiento más rápido del mundo, Beatstar.

De principio a fin, Familia se destaca como su cuerpo de trabajo más personal, apasionado y poderoso hasta el momento.

LISTA DE CANCIONES: