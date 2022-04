¡Nuevo éxito a la vista! Karol G da un adelanto de su nueva canción ‘Provenza’

Luego del rotundo éxito de Karol G en Coachella, la artista colombiana anunció a través de sus redes sociales el nombre del que será su próximo sencillo ‘PROVENZA’, una canción que promete mucho sol y playa. Al parecer se estrenará en los próximos días.

En su cuenta de Instagram la artista compartió un video en el que se le ve con un diminuto bikini blanco que deja ver su cuerpazo mientras ella baila al ritmo de su canción, lo que bastó para generar una gran expectativa entre sus miles de fanáticos.

“P R O V E N Z A. Recordé que este año no he sacado música y me animé”, fue el mensaje que dejó la paisa de 31 años.

Fueron miles los comentarios que se desataron alrededor de esta publicación, “como le haces para cargar con tanto talento, belleza, éxito y amor de la gente en esos hombros mi amor eres la mejor sigue rompiendo y ahora se viene otro himno”, es tan solo uno de los muchos mensajes que dejaron sus seguidores en la publicación.