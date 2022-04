Shakira se une con Rauw Alejandro en 'Te Felicito', una fusión de reguetón y funk

La galardonada artista colombiana Shakira, lanza su nuevo sencillo llamado 'Te Felicito' con la superestrella de la música latina Rauw Alejandro.

La canción de reguetón con fusión de funk es presentada junto con un video musical que muestra a Shakira creando a su hombre ideal, resultando ser nada menos que Rauw Alejandro. Rauw (y su alter ego robot) se unen a Shakira en una coreografía electrizante que hace que cualquiera que lo vea quiera pasar a la pista a bailar.

El video fue filmado en Barcelona y dirigido por Jaume de la Iguana. Aunque el puertorriqueño se destaca con sus pasos de baile, no hay duda de que Shakira resalta con los diferentes vestuarios que destacan sus curvas.

Con ilusión este 21 de abril, cientos de fanáticos de los artistas esperaban ansiosos el estreno de la canción y video en YouTube, por lo que después de su lanzamiento los comentarios no se hicieron esperar.

“Gran canción, no esperábamos menos”, “Shakira la mejor de todos”, “la única artista que domina a la perfección cada género musical”, “está fabulosa”, “me encantó la melodía, no puedo sacarla de mi cabeza”, “lo único que no me gustó de la canción es que dura poco” y “que dúo tan espectacular”, son algunas de las palabras que se leen.