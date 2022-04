Ben Affleck y Matt Damon protagonizarán película sobre Michael Jordan y Nike

Sin duda alguna Michael Jordan pasó a la historia como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.

El jugador era muy cotizado y una de las marcas que lo quería era Nike, que desde 1984 persiguió al deportista para realizar sus zapatos, y posteriormente Jordan se convertiría en el rostro más reconocido de la marca.

Para conocer más sobre este tema, Ben Affleck y Matt Damon se unen para una película de contará detalles de cómo Nike conquistó a Jordan cuando ingresó a la NBA.

Damon interpretará a Sony Vaccaro, exejecutivo de Nike y Affleck al cofundador de la marca, Phil Knight.

La cinta narrará lo que estos dos hombres lograron al crear una pequeña empresa de calzado y mantener a Jordan alejado de las marcas que dominaban el mercado como Adidas, Converse y Reebok.

"Aunque nunca me imaginé usando Nike, la creatividad que me brindó y la educación de lo que se trata, lo que uso en mis pies y cómo mejora mi capacidad atlética, me hizo feliz. Estoy feliz con la elección", expresó Jordan en 2004.