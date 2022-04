Luisito Comunica habló de la vez que Lele Pons le negó un saludo

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en redes sociales como Luisito Comunica, es uno de los creadores de contenido más grandes de Latinoamérica. Sus videos a lo largo del mundo, en los que muestra la gastronomía, lugares emblemáticos, curiosidades y material de interés de diferentes países, han hecho que millones de personas lo sigan.

El ‘youtuber’, que cuenta con más de 38 millones de suscriptores en su canal oficial en la plataforma de videos, concedió una entrevista a un medio mexicano en el que habló sobre su vida y diferentes anécdotas, en las que incluyó la primera vez que conoció a la también creadora de contenido Lele Pons, que se volvió famosa gracias a la extinta red social Vine.

De acuerdo con Luisito, Lele fingió no saber inglés, algo que lo dejó sorprendido porque tenía entendido que tenía origen venezolano: “Me le acerco y le digo. Hola Lele ¿Cómo estás? A lo que ella me contestó "I don't speak spanish, sorry", reveló el mexicano.

El mexicano aseguró que no contó la anécdota con ganas de generar polémica, sino por lo divertida que fue para él.

