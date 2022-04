Salma Hayek y su hija Valentina Pinault protagonizan portada Vogue

La destacada actriz Salma Hayek compartió a través de sus redes sociales, la alegría por tener su primera portada de revista junto a su hija Valentina Pinault. Las dos compartieron diferentes experiencias y descrestaron con su belleza ante el lente de Vogue México y Latinoamérica.

Madre e hija compartieron detalles sobre sus gustos y cómo es su relación, algo que gozan cuando nadie las está mirando.

Entre las cosas que mencionaron está la complicidad que tienen gracias al español que la actriz Salma Hayek enseñó a su hija, pues las dos aseguran que es divertido que nadie entienda lo que hablan y que además, “refuerza la unidad y el vínculo familiar” que tienen.

Valentina se destaca por el gusto que siente por la moda y el maquillaje, cosas que le gusta explorar en su día a día, pues asegura que cuando usa eso, más allá de ver marcas, lo luce porque se siente bien.

“Desde pequeña nunca me dejó escogerle su ropa, y eso siempre me gustó, además con el maquillaje es muy buena. Yo soy buena para el maquillaje, pero ahora ella me enseña a mí”, contó la actriz sobre su hija a Vogue.

Salma expresó que su hija ha sido una de las cosas más deseadas, ha sido todo un sueño tenerla a su lado y por eso disfruta cada momento que tiene junto a ella, pero habló del respeto que tiene por aquellas mujeres que no planean ser madres.

“Creo que es muy importante que la mujer pueda decir ser o no ser madre por y para ella, sin sentir culpa”, agregó.

Valentina tiene en su mente irse por el camino profesional de la actuación y dirección de cine, algo que Hayek apoya, pero aprovecha para hablar de la realidad de la industria y brindar sus mejores consejos.