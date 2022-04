Sam Smith presenta ‘Love me more’, el primer sencillo de su nueva etapa musical

El artista británico Sam Smith, que se prepara para iniciar una nueva etapa musical, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de ‘Love me more’, una poderosa y significativa canción con la que presenta un inspirador mensaje sobre la identidad.

‘Love me more’ ya cuenta con un hermoso video oficial en el que se ven imágenes del cantante cuando era bebé, adolescente, momentos familiares y haciendo lo que más le gusta: crear música.

"Have you ever felt like being somebody else / Feeling like the mirror isn’t good for your health / Every day I’m trying not to hate myself/But lately it’s not hurting it did before/Maybe I am learning how to love me more" ("¿Alguna vez te has sentido alguien diferente? / Sintiendo que no es bueno para tu salud mirarte al espejo / Cada día intento no odiarme a mí mismx / pero últimamente no me hace daño como solía / Tal vez esté aprendiendo a quererme más"), dice parte del tema con el que Sam Smith cuenta su vida en torno a su identidad.

Mira También: ‘I FEEL FUNNY’, LA SORPRESA DE JUSTIN BIEBER CON LA QUE ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE ‘HONEST’

"Escribí esta canción para cualquiera que se sienta diferente, cualquiera que haya tenido que parar de repetirse diferentes cosas a sí mismo, en su cabeza, todo el tiempo. Lo sentí durante demasiado tiempo y lentamente estoy aprendiendo cómo ser amable conmigo mismo. Quería compartir esto porque lo reflejé en la canción. En los últimos dos años, la música ha sido mi terapia más que nunca. Así que espero que esta canción pueda ser su compañera", explicó el artista, que en su canción habla de lo fuerte que fue para él aceptar su identidad queer, un proceso que estuvo lleno de insultos, autoestima, llano, dudas, pero también liberación, aceptación y empoderamiento.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg