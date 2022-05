¿Las escenas íntimas de ‘365 Días’ son reales? Acá algunos secretos que esconden

Cuando ‘365 Días’ llegó a Netflix causó gran respuesta a nivel mundial, la historia erótica protagonizada por Michele Morrone y Anna Maria Sieklucka recibió halagos y críticas por su contenido, pero luego de 2 años de espera se lanzó la segunda parte que va acumulando buenas vistas.

La nueva entrega de la saga, nacida de los libros de Blanka Lipinska, describe en Netflix que “vuelven Laura y Massimo más apasionados que nunca. Pero la nueva vida de la pareja se complica por culpa de los lazos familiares de Massimo y de un hombre misterioso dispuesto a ganarse el corazón y la confianza de Laura, cueste lo que cueste”.

Mira también: Andrés Escobar: la historia del futbolista colombiano ahora estará en Netflix

Las escenas con contenido explicito han aumentado considerablemente en ‘365 días: aquel día’, por eso los rumores sobre la química entre los actores volvieron y con ellos las pregunta de si lo que muestran fueron escenas reales.

"Parece que es real porque somos buenos actores. Sabemos cómo fingir, pero no lo fue. Mucha gente me escribe diciéndome: 'oh, dios, fue real. Vosotros chicos, ¡parecéis reales!', pero no lo es”, reveló tras la primera entrega el actor Michelle Morrone.

Vale resaltar que los actores han negado en todo momento que exista algún tipo de relación sentimental entre ellos, por lo que los pensamientos de varios usuarios solo serían muestra del gran trabajo profesional que han hecho en las dos primeras películas.

Las fuertes escenas de actos sexuales, sexo oral y desnudos vuelven a estar en boca de los fanáticos.

Este es el tráiler por si aún no lo has visto: