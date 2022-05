¿Conoces el ‘Pirata generoso’? Esta postura hace que la mujer logre el orgasmo

Probablemente los primeros encuentros con alguien no permitan hacer algo que no sea lo básico por la falta de confianza, de conexión o de saber qué le gusta y que no a la otra persona; sin embargo, cuando la química influye, las mejores cosas pueden fluir, pero qué mejor que conocer algunas posturas que ayudarán a llegar al orgasmo.

Una de ellas es el ‘Pirata generoso’, una postura que permite la profundidad absoluta, pero es solo para los más atrevidos. La posición que el hombre y la mujer hacen cumple con la estimulación completa del clítoris, logrando ser doble estimulación.

La mujer debe estar boca arriba sobre la cama o superficie plana, mientras que el hombre se arrodilla y coge las piernas de ella para apoyarlas sobre sus hombros. Se aconseja poner una almohada debajo de la espalda de ella para mejor amortiguación y el placer no se detenga.

Ventajas del Pirata generoso

Además de la doble estimulación y la penetración profunda, es una posición que logra ser muy íntima gracias al acercamientos de los dos.

El contacto visual es fácil de mantenerlo en esta posición y no parar de besarse, consiguiendo ser pasional, pero también romántica, según se viva el momento.

También, la práctica de esta puede ayudar a mejorar la destreza y flexibilidad; se pueden manejar diferentes ritmos para no caer en la monotonía; permite explorar nuevos ángulos y el hombre también logra el orgasmo.