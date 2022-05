Luisa Fernanda W confesó a qué huele Madonna, la ‘reina del Pop’

El artista colombiano Maluma hizo historia con su concierto ‘Medallo en el Mapa’, que tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot y contó con la increíble presencia de Madonna, la ‘reina del pop’.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W ha revelado toda la semana detalles de cómo vivió el concierto y la experiencia de conocer a la exitosa cantante estadounidense, con quien compartió unos minutos luego de que el concierto terminó.

Recordemos que Maluma es el padrino de Máximo, hijo de su gran amigo Pipe Bueno y la creadora de contenido, motivo por el cual fueron invitados de lujo al evento, en el que el artista de música popular también cantó.

De acuerdo con Luisa, que asistió a la fiesta remate del evento, la reina del pop fue muy amable:

“Uno no todos los días puede conocer a ‘la reina del pop'. Tuve la posibilidad de verla de cerca y me pareció que tiene unos ojos… Me imagino que cuando estaba muy joven esa cara era ‘otro nivel’. Súper linda, fue muy cordial”, aseguró la influencer, que recurrió a la dinámica de ‘Preguntas/Respuestas’ para contestar a más dudas de sus millones de seguidores.

Uno de los seguidores de Luisa le preguntó a qué olía la ‘reina del pop’ y ella aseguró que a millonaria: “¿A qué olía Madonna? De hecho le dije que olía delicioso… Huele a mujer muy millonaria. Un olor de millones de pesos. Así huele”.

