Taylor Swift lanza 'This Love (Taylor's version)', canción de ‘The Summer I Turned Pretty'

Luego de presentar las nuevas versiones de sus discos ‘Red’ y ‘Fearless’, la artista estadounidense Taylor Swift continúa recuperando los derechos de sus canciones con un nuevo adelanto de su trabajo discográfico ‘1989’ (Taylor's Version).

‘This Love (Taylor's version)’ es el nuevo adelanto de la nueva versión de la exitosa cantante, que hará parte de la banda sonora de la serie juvenil de Amazon Prime Video ‘The Summer I turned pretty’, algo que hará que la artista llegue a otros públicos.

"Gracias @jennyhan por estrenar mi versión de This love en el tráiler de The Summer I turned Pretty!! Siempre he estado tan orgullosa de esta canción y me encantan esta clase de acontecimientos. This Love (Taylor's version) ve la luz esta noche a media noche", fue el mensaje con el que Taylor anunció el lanzamiento de la nueva canción.

‘1989 (Taylor's Version)’ es el tercer disco en el que Taylor está trabajando para recuperar los derechos de sus exitosas canciones, con las que ha cautivado a millones de fieles fanáticos.

‘Shake It Off’, ‘Blank Space’, ‘Style’, ‘Bad Blood’, ‘Out of the woods..’, entre otras, son las demás canciones en las que Taylor ya está trabajando para presentarle a sus seguidores alrededor del mundo.

