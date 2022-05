“Ahí vamos, sobreviviendo”: Mateo Carvajal revela el procedimiento estético que le hicieron en el rostro

Los influencers o personalidades de las redes sociales siempre buscan llamar la atención de los internautas, también comentan sus vidas a través de estas plataformas digitales para interactuar con sus seguidores. Mateo Carvajal es una de esas celebridades que reapareció en sus cuentas luego de un procedimiento estético que se practicó, y con ello, sorprender a los internautas con su nueva apariencia.

Mira también: ¿Por qué Shakira y Piqué aún no están casados? El futbolista del Barcelona responde

A través de sus stories, la expareja de Melina Ramírez explicó que fue un retoque que se hizo en su nariz, pues anteriormente ya se había practicado una rinoplastia. Con la nariz vendada y moretones en los contornos de los ojos, Carvajal comentó: “Ay m”#$% sigo vuelto m… Pero ya estoy mejor. Les voy a mostrar qué fue lo que me hicieron y ahí vamos, sobreviviendo”.

También envió un mensaje acerca de los retoques para sentirse mejor con la apariencia física: “Si usted se siente bien como está, maravilloso. Sino que me dio curiosidad”.

Después, el deportista comentó que el cirujano que lo intervino le advirtió que el ancho de la nariz debía estar “entre la línea de los dos ojos, si está por fuera, la simetría cambia, pero si usted se siente bien, no pasa nada”.

Finalmente, el deportista comentó que la intervención que le hicieron fue para mejorar la posición de la nariz conforme a lo que explicó anteriormente.

Te puede interesar: ¡La espera terminó! Bad Bunny lanzó su nuevo álbum ‘Un verano sin ti’

Ante las historias del deportista, los comentarios no se hicieron esperar. “Si usted tiene plata, y se quiere hacer lo que sea en su cuerpo y no está perjudicando a nadie, hágale”. “No había necesidad. pero bueno su cuerpo...”. “Tan bello a él no le hacía falta eso, capaz y ahora se daña su cara”, fueron algunas de las reacciones al cambio de Carvajal, que por supuesto, habrá que verlo sin vendaje y plenamente recuperado.