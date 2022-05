¿Te ha sucedido? Este es el significado de soñar con tu ex

Soñar con una persona a la que quisimos y que ya no está en nuestras vidas es más común de lo que parece. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, estos sueños se incrementaron con la llegada de la pandemia por covid-19. La investigación explica por qué a veces traemos a los pensamientos estas personas que forman parte de nuestro pasado.

El informe liderado por la sicóloga Deirdre Barrett, desmiente algunas teorías que sugieren que el soñar con estas personas del pasado a las que se quiso mucho obedece a un sentimiento de extrañar o querer que vuelvan. Según la experta, “soñar con una persona en particular que te importaba meses e incluso muchos años atrás no sugiere que estés suspirando por ella en secreto”.

La investigadora en sueños y temas sicológicos científicos explica que, al soñar, “nuestro cerebro está un estado donde las áreas visuales están mucho más activas que cuando estamos despiertos y, en promedio, las áreas emocionales están un poco más activas”.

Barrett argumenta que los sueños son producto de la acumulación de pensamientos que tenemos durante el día, y al soñar, lo que estamos haciendo es atraer al cerebro aquellas imágenes en las que más nos concentramos, pero en un estado de conciencia diferente.

Además, la especialista también manifiesta que los desencadenantes de estos sueños tienen que ver con eventos de alto impacto como divorcios, muertes, rupturas o aniversarios de un hecho especial. Por otra parte, se debe considerar que, “los objetivos también pueden ser una reacción a cómo nos sentimos acerca de nuestras relaciones actuales”.

En todo caso, los postulados de la sicóloga se orientan a que, si estás soñando con tu ex, no necesariamente es una manifestación del subconsciente para ir en búsqueda de esa persona. Tampoco que sigas atado(a) a esa relación. Simplemente es la consecuencia de un recuerdo que, aunque está superado, aún no se ha ido de nuestros sueños.

Como una “oportunidad para examinar los sentimientos actuales”, Barrett define estas situaciones, pues considera que los seres humanos sueñan lo que proyectan cuando están despiertos. Es decir, si quieres soñar con una persona o el estar en determinado lugar, debes atraerlo a tu mente y proyectarlo, de tal modo que tu cerebro asimile que es de ello en lo que te concentras.

Expertos en estos temas afirman que este hecho va más a allá de ‘echar de menos’ a esa persona o incluso querer volver.