Dando a luz a un árbol: Madonna lanza polémica colección de NFT

La cantante estadounidense Madonna es una de las artistas más exitosas y reconocidas a nivel mundial. Sus canciones, coreografías y diversos aportes a la música la han catalogado como la ‘reina del Pop.

Recientemente, la artista de 63 años compartió un comunicado de prensa en el que anunció el lanzamiento de ‘Mother Of Creation’, una polémica colección de NFT (token NO fungible) junto al artista digital Beeple (Mike Winkelmann), que cuenta con una serie de videos que muestran a Madonna desnuda mientras da a luz mariposas, insectos y árboles.

De acuerdo con la información, la colección, que se venderá con fines benéficos, también cuenta con un modelo 3D de la vagina de Madonna, algo que sin duda ha generado polémica en redes sociales.

Mira También: CHRIS ROCK COBRA MILLONES DE DÓLARES POR HABLAR DE LA BOFETADA QUE LE DIO WILL SMITH

Madonna explicó por medio de un comunicado la idea y esencia de los NFT:

“Quería investigar el concepto de creación, no solo la forma en que un niño entra al mundo a través de la vagina de una mujer, sino también la forma en que un artista da a luz a la creatividad. En un entorno de laboratorio frío, sin señales de vida, una abertura da paso a una rama que se transforma en un árbol lleno y vibrante. Empuja contra la gravedad y las flores florecen. El árbol puede doblarse o incluso romperse, pero continúa recreándose y floreciendo”.

‘Mother Of Creation’, una colección de tres artes digitales, gira en torno a la idea de creación y maternidad.

“Estos 3 NFTS son un trabajo de amor de un año en desarrollo, ya que ambos artistas se asociaron para conectarse con la idea de la creación y la maternidad a través de estas visualizaciones”, confesaron la cantante y el artista digital sobre su colaboración.

Los artistas afirmaron que todas las ganancias de los NFT serán destinadas a tres organizaciones benéficas: la fundación Voices of Children, City of Joy Foundation y Black Mama’s Bail Out.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg