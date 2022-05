Joven le hace parodia a la canción 'Saoko' de Rosalía y se hace viral

Cada una de las canciones de la reconocida cantante española, Rosalía, se convierten en tema de conversación entre los internautas por cuenta de su particular estilo a la otra de interpretar.

Su más reciente trabajo discográfico titulado ‘Motomami’ compuesto por 15 canciones no ha sido la excepción, sin embargo, hubo un tema en especial que acaparó toda la atención, convirtiéndose en inspiración de parodias y memes por parte de los usuarios.

Se trata de ‘Saoko’, canción a la que una joven colombiana le hizo una parodia que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Una joven identificada en TikTok como ‘Anarkity’, fue la encargada de sacar a flote su imaginación para cambiar la letra de la canción con algunas palabras muy populares de la jerga colombiana.

“¿Ñero qué hizo?, re locos, papi re locos, re locos papi, re locos, re locos papi, yo soy muy mía, yo me transformo, una cariloca yo me transformo, con la alizada, yo me transformo (…) ”, canta en parte del video la joven.

Fue tal el furor que causó la parodia que, en la red social de video, el clip ya acumula más de 40.000 reacciones.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al clip y en medio de risas varios coincidieron con que esta versión les gustó más, mientras otros no dudaron en criticar a la joven.

“Me gusta más esta versión 🥰” – “Yo me transjormo 😂🤘🏻” – “Diablos señorita 😳” – “no lo supero😅” – “muy buena parodia” – “que letra tan pegajosa 😂” – “Parce creo que esta será mi canción favorita por un tiempo 🤪”, fueron algunos de los comentarios.

Este no es el único video de Anarkity, pues en la red social acumula millones de seguidores donde constantemente comparte su talento como artista urbana.