“Déjenme en paz, yo estoy sanando”: Nodal reacciona a los mensajes de la mamá de Belinda

Luego de que la mamá de Belinda reaccionara con emojis de aplausos a un comentario en el que llamaban “naco” al cantante de música popular Christian Nodal en un video de su hija cantando en Barcelona, España, los fanáticos del artista mexicano lo han defendido.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, fue el comentario que la mamá de la ex de Nodal aprobó y apoyo, algo que le generó todo tipo de comentarios por parte de los fanáticos de su hija y del mexicano.

A pesar de que Belinda Schüll eliminó el comentario con los emojis de aplausos, diferentes usuarios en redes sociales le tomaron pantallazo y empezaron a publicarlo en diferentes plataformas, generando la indignación de miles.

Luego de eliminar el comentario, la mujer compartió una foto con la frase “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, algo que fue tomado como una indirecta hacia Nodal, que hace poco rompió el silencio frente a los comentarios de su exsuegra.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, fue la respuesta de Nodal a los señalamientos de la mamá de Belinda, la cual acompañó con un pantallazo de una conversación con su ex en la que le pedía dinero.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, le dice Belinda al cantante en la conversación, que terminó muy mal al ver el silencio de Nodal.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en el pantallazo que publicó el músico, que dio a entender finalmente que su separación con la cantante sí se dio por temas económicos.

Hasta el momento, Belinda y su mamá han guardado silencio frente a la respuesta del cantante de ‘Ya no somos ni seremos’.

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

