La verdad detrás de la polémica conversación de Sebastián Yatra ‘tirándole’ a Camilo y a Rauw

Recientemente, el cantante colombiano Sebastián Yatra, protagonizó una pólémica en redes sociales, luego de que supuestamente se filtrara una conversación en la que con la actriz Susana Giménez, hacían referencia a las relaciones amorosas de Camilo y el reguetonero Rauw Alejandro.

Allí, el intérprete de ‘Tacones rojos’, le aseguraba a la argentina que el amor de los cantantes hacia sus parejas, Evaluna Montaner y Rosalía no era real.

“Ni Camilo, ni Rauw, no están enamorados. Yo lo que me he dado cuenta todos estos años trabajando en la industria…”, se le escucha decir a paisa.

Las palabras de Yatra generaron gran controversia en redes sociales y ante esto, el cantante salió en sus redes sociales contando la verdad detrás de sus polémicas declaraciones.

“Sorry Rauw Alejandro y Camilo, Es una tiradera de amor. Los quiero”, indicó.

Pues se trató solo de una estrategia de marketing de su próximo lanzamiento y aunque no reveló cómo se llama su nueva canción ni cuando será su lanzamiento, sí dejó escuchar una pequeña parte del tema en la que menciona a ambos artistas.

“Ni Camilo, ni Rauw están tan enamorados. Que me juntes varias vidas, yo las paso contigo”, dice parte de la canción.