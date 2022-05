Barbie lanza su primera muñeca trans inspirada en actriz de 'Orange is the New Black'

Durante décadas la muñeca Barbie ha estado en el trono como la favorita de millones de personas en el mundo, es por esto que, en los últimos años, la marca Mattel a iniciado una campaña con el que busca promover un mensaje de igualdad, inclusión y diversidad variando sus diseños.

Tras anunciar su nueva colección ‘Barbie fashionistas’, en el que incluyó muñecas con diferentes variedades de tonos de piel, colores de ojos, colores y texturas de cabello, tipos de cuerpo y hasta discapacidades, la marca sigue enviando un mensaje de inclusión y esta vez sorprendió lanzando al mercado su primera muñeca trans.

Así lo dio a conocer la marca por medio de sus redes sociales, donde presentó en su colección ‘Barbie Tributo’ su nueva muñeca trans, inspirada en una galardonada actriz que participó en la exitosa serie de Netflix, 'Orange is the New Black’.

Se trata de la actriz Laverne Cox, a quien además de celebrarle sus 50 años, Barbie busca rendir un homenaje por su impacto en el cine, la televisión y la comunidad LGBTQ+.

“Pionero, ícono, defensor. ❤️ En honor a su 50 cumpleaños, Barbie está encantada de dar la bienvenida a Laverne Cox como la muñeca más nueva de la colección #BarbieTribute, reconociendo su impacto en la televisión, el cine, la moda y la comunidad LGBTQ+.

Cox es una famosa actriz estadounidense, abiertamente transgénero, defensora de los derechos LGBTQ+ y ganadora de un premio Emmy.

En este especial homenaje, Barbie además anunció que realizó una donación a la organización ‘Trans Family Sos’, para seguir aportando a la inclusión.

“Además, estamos orgullosos de celebrar el cumpleaños histórico de Laverne con una donación a @TransFamilySOS porque todos merecen sentirse seguros, vistos y celebrados por quienes son”, finalizó.