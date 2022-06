Liam Payne sobre Zayn Malik: "Hay muchas razones por las que me desagrada”

El controversial youtuber Logan Paul publicó el 1 de junio un polémico video en el que el ex One Direction Liam Payne habla sin tapujos sobre su pasado en la banda y la relación con sus excompañeros, especialmente Zayn Malik.

Durante la conversación, el artista aseguró que el primero en abandonar la banda no le cae muy bien y que tuvo varios problemas con su actitud, algo que ha generado polémica en redes sociales.

Logan Paul le recordó a Liam una pelea que tuvo con Zayn en Twitter y el artista explicó las razones de por qué su actitud con el también cantante.

"Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado. Si yo hubiera tenido que pasar por lo que él pasó en su infancia... mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que es molesto a veces, y Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido. Siempre puedes mirarle y decir 'oh sí, ese tipo es un imbécil', pero al final del día tienes que entender por lo que ha pasado para llegar al punto", aseguró Payne, algo que no ha caído para nada bien al fandom de la banda y Malik, que aseguran que las declaraciones del británico son muy bajas por meterse con la familia de su excompañero.

Zayn Malik tuvo que irse a vivir al Reino Unido junto a su familia pakistaní y no tuvo las mismas oportunidades que sus compañeros de banda, sin embargo, logró ganarse un lugar dentro de la industria.

Además de exponer sus razones del por qué su actitud con Malik, Payne también habló de las peleas que había entre sus compañeros de banda, algo que sin duda no les ha agradado a los fanáticos de la banda, que no le perdonan que haya expuesto a sus excompañeros.

