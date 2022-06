Tiago PZK contó detalles de la vez que fue arrestado en su adolescencia

Tiago PZK es uno de los cantantes y raperos argentinos que ha logrado cautivar y robarse la atención de las personas en diferentes partes del mundo logrando que se sientan identificados con algunas de sus letras.

Uno de sus grandes éxitos musicales, sin duda, ha sido ‘Sola’, canción que cuenta la historia de una mujer maltratada, el sencillo ya reúne más de 88 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

El artista de 20 años está nominado en los Premios Heat 2022 en las categorías ‘Artista Revelación’ y ‘Mejor Artista Región Sur’, por lo que el rapero se encuentra en las playas de Cap Cana en República Dominicana.

Desde Cap Cana, Tiago se le midió a contestar algunas preguntas ‘picantes’ para LOS40 Colombia, allí reveló con detalles, la vez que fue arrestado.

“Una vez, en una provincia muy alejada de Buenos Aires, me quedé varado yo, con 15 años, me dejaron tirado con una organización de un evento, entonces yo con 15 años me la rebusqué para volver a mi casa, fui a la peatonal de esa ciudad y puse mi gorra en el piso y empecé a rapear, entonces improvisaba con la gente que pasaba, con el perro, con la señora, la blusa, bla, bla, bla y la gente me iba dejado dinero”, relató el artista.

Tiago reveló que en ese momento un policía le advirtió que no podía rapear, sin embargo, el continuó, no hizo caso a las advertencias y finalmente terminó discutiendo con el policía y fue llevado a la comisaria.