“Un policía me pegó”: Ryan Castró contó detalles de la primera vez que lo arrestaron

Ryan Castro, el famoso cantante del género urbano concedió a LOS40 Colombia una entrevista en la que respondió algunas preguntas acerca de su vida privada con las que sorprendió y cautivó a sus seguidores en redes sociales.

Una de las respuestas que más llamó la atención fue cuando le preguntaron ¿te ha arrestado la policía? A lo que el artista respondió con detalles y relató la vez que peleó con un policía en Medellín.

“Un día tuve un problema en Medellín en el Parque Lleras, un policía me pegó porque no me deje requisar bien el pantalón y me pegó una patada, entonces yo lo casqué, cuando el policía ya me iba a pegar, yo salí a correr y empezaron a gritar dizque “ladrones, ladrones”, y me agarró la policía y me arrestaron y me metieron a la cárcel”, relató el cantante paisa.

Además, reveló el lindo gesto que tuvo con su familia, luego de que le preguntaran ¿cuál es el regalo más caro que has dado? A lo que el artista contó que le regaló un restaurante a su familia, sin embargo, no reveló cuánto pagó por este.