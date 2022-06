“Me pedía mis medidas”: ‘Miss BumBum’ reveló que Piqué le hablaba de forma coqueta

Luego de que el rumor de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a la artista colombiana Shakira estallara las redes sociales, diferentes anécdotas sobre el futbolista han empezado a salir a la luz.

Suzy Cortez, una modelo brasilera mejor conocida como la ‘Miss BumBum’, confesó al medio La Opinión que el futbolista la buscó y le coqueteó cuando ya tenía una relación con la colombiana.

La mujer aseguró que el español la buscó cuando se enteró que era amiga de Sandro Rosell, expresidente del Barcelona.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó un [mensaje] directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa. Siempre preguntándome cuánto me medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, confesó la modelo, que también aseguró que otros futbolistas del Barcelona la buscaron.

“Fue el que me mandó un mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, aseguró la mujer, que confesó que decidió romper su silencio por el “cariño y respeto” que siente por Shakira: “nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”.

