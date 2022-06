Algodón World Tour y ‘Ojos Marrones’, la consolidación total de Lasso

Luego de años en el andar musical, el cantante, compositor y actor venezolano Lasso está alcanzando una cima sin precedentes al llenar fechas en Europa y América, además de estrenar nuevo sencillo, 'Ojos marrones', el cual promete llevarlo a escalafones aún más altos.

Andrés Vicente Lazo Uslar, mejor conocido como Lasso, es uno de los artistas con mayor pasión y entrega que han salido de Venezuela. Desde su debut en 2011, no ha dejado de trabajar con todo el corazón en cada nueva composición, disco o presentación, esfuerzo que hoy le coloca en una de las mayores cimas dentro de su carrera.

Tras el éxito del disco ‘Cuatro Estaciones’ en 2021, Lasso se ha convertido en un referente para el pop no solo dentro del continente, sino a lo largo del mundo, cuestión que lo llevó a emprender hace un par de meses el ‘Algodón World Tour’, su gira con mayor éxito al momento, pues gracias a la misma ha llenado los mejores recintos de Estados Unidos, España, Portugal, Inglaterra, Alemania y Venezuela, todo en vísperas de sumar Panamá, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina a su lista de tierras conquistadas.

“Todo lo que ha pasado en este tour ha sido increíble”, comenta el artista, “sobre todo porque ha sido un proceso de construcción. Recuerdo que las primeras veces que fui a España toqué en lugares para 200 personas y ahora vamos por foros con 1,500 o 1,000 personas, además de sumar lugares en los que no creí tocar como Alemania, Portugal o Inglaterra. Me parece irreal pensar en un venezolano tocando en Berlín (risas), pero todo ha sido gracias al trabajo y al equipo que me apoya. Es un sueño total”.

Y añade: “la respuesta de la gente ha sido increíble. Por ejemplo, llegué a las fechas de Portugal con una gripe que me hizo quedarme sin voz, así que los hice prácticamente sin ella. El peor momento fue en Madeira, donde estaba totalmente afónico. Les propuse cancelar el show porque me parecía lo más justo, pero la gente estaba muy emocionada. Entonces en el escenario les conté que necesitaba de su ayuda para cantar y así sucedió: la gente se entregó a todos los temas. Fue realmente mágico, así que no puedo esperar a las fechas que ocurrirán en Sudamérica”.

Sumado a esto, Lasso estrena también ‘Ojos Marrones’, su más reciente sencillo, del cual también nos cuenta: “esta composición nace, como muchas otras, de mi fanatismo por los títulos. Tengo una lista enorme de títulos con palabras que me gustan y de ahí viene la inspiración inicial. En el caso concreto de “Ojos Marrones”, pensé mucho en el sentimiento de nostalgia, pues la letra habla de cuando sales con una persona nueva que es encantadora, que tus amigos y familia aman, con quien te la pasas increíble, que te conquista con sus ojos verdes…pero no tiene los ojos marrones de esa persona que aún extrañas. Entonces es eso: un componente de nostalgia”.

Con tal de disfrutar al máximo de este sencillo, Lasso lanza como adelanto un video performance de 'Ojos Marrones', pieza que es conceptualizada por el venezolano como: “mi necesidad de darle más que un sencillo a la gente, sino sumar experiencias, como la de verme junto a mi banda en la ejecución del tema. Mi meta siempre es darle mucho más a la gente para conectar con ella, que al final, es lo más importante: crear un puente entre mis composiciones y sus emociones”.