Cardi B impresiona en las redes sociales con su nuevo y extravagante look

Cardi B, la famosa rapera estadounidense no para de sorprender en las redes sociales con sus publicaciones en su cuenta de Instagram donde suele compartir sus cambios de look y fotografías de su vida familiar.

En su más reciente publicación se ve a la cantante de 29 años posar en short, botas y crop top de color rosado, sin embargo, su cabello fue el que más se robó la atención, ahora lo lleva rosado, muy corto y con capul a la mitad de la frente.

La cantante se ha destacado por su talento en la música y su derroche de estilo y extravagancia, sus uñas en este nuevo look fueron un complemente perfecto, las lleva muy largas y pintadas de tonos rosados, además, acompañó su vestuario con un bolso del mismo color y brillante.

Los comentarios por supuesto no se hicieron esperar, “las mejores vibras para ti”, “ese cabello”, “lo amoooo, te ves increíble”, “siempre vestida como toda una diosa”, “me caes tan bien”, “eres increíble, tus looks siempre me dejan maravillado”, escribieron algunos usuarios en la publicación.