Halsey causa furor con el lanzamiento de su tan esperada canción ‘So Good’

Este viernes, la reconocida artista multiplatino Halsey emocionó a sus millones de seguidores alrededor del mundo con el tan esperado lanzamiento su nueva canción, ‘So Good’,

La canción producida por Tobias Karlsson y Max Martin es una mirada honesta al camino, a veces tortuoso, del amor.

El lanzamiento llegó acompañado de su video oficial, dirigido por Alev Aydin, pareja de Halsey.

Tras los conciertos con entradas agotadas en Toronto y Maryland, Halsey será la cabeza de cartel del ‘Governors Ball’ en Nueva York este sábado 11 de junio y del ‘Hollywood Bowl’ en Los Ángeles el 21 de junio.

Asimismo, se dio a conocer que The Marías y Abby Roberts serán los teloneros en las fechas restantes de su gira 2Love and Power’, con Wolf Alice apareciendo el 21 de junio en lugar de The Marías.

La semana pasada, mientras Halsey celebraba el quinto aniversario del lanzamiento de ‘Hopeless fountain kingdom’, la RIAA anunció que el álbum había alcanzado el estatus de 2x Platino.

El tercer álbum de Halsey, ‘Manic’, también es doble platino. Ambos álbumes debutaron en el número 1 de la lista de ventas de álbumes actuales de Billboard, al igual que ‘If I Can't Have Love, I Want Power’ de 2021.