Nacho hizo experimento social para lanzar su canción ‘Perro mujeriego’

En los últimos días, el reconocido cantante venezolano Nacho se convirtió en centro de atención tras la filtración de unos supuestos chats en los que el famoso le era infiel a su esposa Melany Mille, causando gran revuelo entre los internautas.

Tras los fuertes rumores de una crisis en su relación, el artista y su esposa apareciendo en redes sociales aclarando lo ocurrido y revelando que solo se trató de un experimento social y que su relación marcha a la perfección.

Con un extenso video en su cuenta de Instagram, la pareja contó la razón por la que decidieron hacer el experimento y los resultado que arrojó, con los que además Nacho aprovechó para el lanzamiento de su canción ‘Perro mujeriego’.

Siendo uno de los líderes de la música Urbano-tropical, la trayectoria de Nacho habla por sí misma; pero como a la mayoría de las celebridades, el estigma del libertinaje, la poligamia y el secretismo ha sido una mancha inoportuna en su impecable repertorio musical.

Por lo anterios Nacho lanzó esta canción, una oda a desechar la negatividad y aferrarse a su verdad.

‘Perro Mujeriego’ es una canción sobre un hombre que admite haber sido siempre un mujeriego pero que por fin ha encontrado a la mujer que le hace querer dejarlo todo atrás. A la vez, se lanza un video musical de espíritu ligero grabado en torno a una propuesta de matrimonio de la vida real.

En el clip muestra cómo después de ayudar a un fan a pedirle matrimonio a su novia, Nacho lleva a la pareja a través de una experiencia visual llena de color que abarca la letra de la canción.

“El propósito del proyecto era conectar con lo agradable que es hacer música y crear algo que suene a mí, a "mi" sonido, y no algo que caiga en la moda. El proceso de creación de esta canción, y de todas las que le seguirán, no sólo me reconectó con mi esencia, sino que me devolvió la pasión por el arte en general”, indicó Nacho.