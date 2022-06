Amber Heard recibe particular propuesta de matrimonio tras perder juicio contra Johnny Depp

Por estos días, la reconocida actriz Amber Heard tiene puestos encima los ojos de millones de personas luego del polémico juicio con su exesposo Johnny Depp, en la que el actor la denunció por difamación luego de que la mujer asegurara que fue víctima de maltrato domestico por parte de él.

Luego de semanas en los estrados y de convertir su separación y juicio en uno de los más mediáticos del mundo del entretenimiento, finalmente, al juez decidió fallar a favor de Depp, por lo que Heard deberá pagar una millonaria indemnización a su exesposo por 15 millones de dólares.

Tras esto, la actriz se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles en su vida, pues además de dejarla por fuera de algunos proyectos ha sido víctima del rechazo de algunos de sus trans tras la falsa acusación.

Sin embargo, no todos sus seguidores se fueron en su contra, pues en medio de toda la polémica la famosa aún recibe mensaje de apoyo por parte de algunos internautas como en esta ocasión.

Según informaron medios internacionales, Amber recibió por medio de su cuenta oficial de Instagram unapor parte de uno de sus faná curiosa propuesta de matrimonio ticos.

El hombre, que escribe desde Arabia Saudita, consuela a la famosa de 36 años ofreciéndole su ayuda al considerar que el caso la dejó con “todas las puertas cerradas”.

En el extenso mensaje, el usuario se refiere a ella como una “bendición” que no todos valoran, razón por la que está dispuesto a tenderle una mano.

Asimismo, se refiere a su separación con la estrella de Hollywood Johnny Depp y asegura “ser mejor que ese viejo”.

“Amber, ya que todas las pueatas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mi para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto decidí casarme contigo. Eres una bendición, pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo”, se lee en el mensaje.