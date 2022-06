Justin Bieber padece parálisis facial y cancela sus conciertos

Justin Bieber preocupó a sus seguidores y fanáticos tras revelar que sus presentaciones próximas se cancelan debido a una parálisis facial. El anuncio lo hizo a través de redes sociales, donde mostró que no puede mover la mitad de los músculos de su cara.

El cantante canadiense padece el síndrome Ramsay Hunt, causado por el mismo virus que produce la varicela. Por esto motivo pidió compresión a todos los que hayan comprado boletas para verlo ya que todos sus conciertos se suspenden.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”

Mientras está por fuera de los escenarios, el cantante descansará y se relajará. Por otro lado, agregó que ya está en terapias y ejercicios para recuperar el movimiento normal de su cara y que los nervios funcionen bien.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, agregó el cantante en el video, mostrándose positivo ante este nuevo problema médico.

Desde el pasado 8 de junio, Justin Bieber había anunciado que pausaba su gira Justice por orden de su médico. Sin embargo, no había mencionado qué tipo de problema tenía hasta ahora.