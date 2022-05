Justin Bieber asegura que cometió un error casándose con Hailey Baldwin

Desde el momento que el artista canadiense Justin Bieber reveló que se iba a casar con la modelo Hailey Baldwin, muchos de sus fanáticos e incluso medios de comunicación aseguraron que era algo apresurado y que lo hacía para superar su polémica relación con Selena Gómez.

Bieber, de 28 años, le concedió una entrevista al podcast ‘The Ebro Show’, de Apple Music, y realizó diferentes revelaciones que dejaron a sus seguidores muy sorprendidos.

De acuerdo con el joven cantante, que cumple cuatro años de casado este 2022, contraer matrimonio con Baldwin fue un error. Aunque por medio de sus redes sociales las celebridades compartieron imágenes de su matrimonio, en las que se mostraron muy felices, sus fanáticos siguieron insistiendo en que la boda ocurrió muy rápido y en un momento en el que Justin no estaba estable emocionalmente.

Justin Bieber, que se casó a sus 24 años con la esperanza de cambiar su vida, confesó que sus problemas de depresión y ansiedad lo llevaron a contraer matrimonio apresuradamente.

“Al final todo es parte de un camino. Recuerdo que cuando me casé… Tuve una crisis emocional porque pensaba que el matrimonio lo iba a arreglar todo, y no lo hizo. Lo que sí hizo fue mostrarme frente al espejo y me di cuenta de que no era más que un hipócrita”, reveló el canadiense, que cambió su vida desde que conoció la espiritualidad.

Es importante mencionar que Hailey Baldwin sabe lo que piensa su esposo, pues no es la primera vez que Justin asegura que su matrimonio no ha sido fácil. Además, la modelo también ha revelado que, aunque han pasado por problemas, siempre ha intentado darle apoyo y compañía.

A pesar de los problemas, Justin agradece a su esposa por el amor, el cariño y la paciencia que ha tenido con él.

