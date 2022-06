¡Grande bichota! Karol G se convierte en Número 1 Global con 'Provenza'

Hay canciones que son reconocidas fácilmente como éxitos y que conquistan a todos los fanáticos en el mundo. Este es el caso de Karol G, con ‘Provenza’, este sencillo de la colombiana ha encabezado las plataformas musicales alrededor del mundo y la lista de LOS40.

Este sábado 11 de junio, Karol G se convierte en la artista número 1 global, simultáneamente en España y Latinoamérica haciendo vibrar a millones de seguidores que conocen todos y cada uno de estos versos.

Recientemente, la artista que alcanzó este logro fue Camila Cabello, con su colaboración con Ed Sheeran, ‘Bam Bam’. Esta canción sonó en todas las partes del mundo y el 30 de abril se volvió número 1 global de LOS40. Pero la artista de origen cubano tuvo compañera de logros este año.

Karol G vuelve a conquistar lo más alto de nuestra lista. Recientemente lo había obtenido con 'Tusa', su colaboración con Nicki Minaj que arrasó en las plataformas digitales, con 'Bichota' de su álbum KG0516 en 2021. Con 'Mamiii' junto a Becky G, el tema con el que Karol demostró que no tiene retos imposibles y que también se atreve con los sonidos electrónicos.

Ahora ha llegado el turno de Provenza, cuyo videoclip fue curiosamente grabado en Lanzarote, una de las islas que integran el archipiélago de Canarias. Con una combinación de ritmos tropicales con afro-beats y reggaeton, la colombiana se ha ganado un hueco entre los puestos más altos de las listas de éxitos.

El vídeo de 'Provenza', que transmite un mood muy veraniego, fue muy aplaudido por el público debido a la diversidad de cuerpos femeninos que muestra. Su letra habla de conquistar a un antiguo amor y retomar la relación que tenían, pero representando una nueva libertad. Muchos de sus oyentes se han sentido identificados con esta historia.

Karol G y Camila Cabello no han sido las únicas en conseguir este logro en la historia de la lista de LOS40. Aunque son pocos los que pueden presumir de haberlo logrado. Alejandro Sanz y Alicia Keys también se convirtieron en Número 1 Global con Looking For Paradise en 2009, y que Shakira también lo consiguió con Waka Waka en 2010.