Modo fan: Camilo recordó su paso por el ‘Factor Xs’ junto a Alejandro Sanz

Camilo y Alejandro Sanz lanzarán este 16 de junio su canción ‘NASA’, que hace parte del último álbum del colombiano. Los dos cantantes manifestaron lo emocionados que estaban por su tema.

El colombiano en sus redes dijo que trabajar junto al español es un sueño cumplido para él y está muy orgulloso de su colaboración. Inclusive, Camilo aprovechó su encuentro con Alejandro y le mostró algunos videos de cuando se presentó en el ‘Factor Xs.

El colombiano alcanzó reconocimiento en Colombia desde pequeño, cuando se presentó en el reality. Inclusive, muchos recuerdan su audición, en la que cantó ‘Corazón partío’, de Alejandro Sanz, e hizo algunos aplausos con sus manos.

Por eso, mientras estaba grabando el video de ‘NASA’ con el español le mostró un video de su audición y una de las presentaciones que hizo en el show. Alejandro bastante sorprendido le pregunta si es él y le dice que no tiene porqué estar avergonzado.

Yo tenía 13 años, 2007. Canté ‘Corazón Partío’ y canté ‘Cuando Nadie me Ve’ y me encanta que no lo hayas visto”, dice en el video Camilo.

Luego de eso, muestra su emoción por trabajar con él y le dice algunas palabras de lo orgulloso que se siente de la trayectoria que ha tenido.

“Vergüenza no es la palabra, me da pudor. Te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad en mi corazón, que es como un círculo que se completa, tener hoy una canción juntos, para mí significa muchísimo hermano”, aseguró Camilo y luego se abrazó con el español.