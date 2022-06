“No me importa lo que piensen de mi”, Amber Heard rompe silencio tras veredicto

Luego de seis largas semanas de juicio y de convertirse en una de las separaciones más mediáticas y polémicas en la historia de Hollywood, la actriz Amber Heard rompió silencio y habló por primera vez sobre el veredicto del juez, quien falló a favor de su exesposo Johnny Depp.

Tras la sentencia, la actriz, que fue declarada culpable por difamación, deberá pagarle al exprotagonista de ‘Piratas del Caribe’ una suma de 15 millones de dólares, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.

También te puede interesar: Amber Heard recibe particular propuesta de matrimonio tras perder juicio contra Johnny Depp

Desde entonces se habían conocido solo las declaraciones de Depp quien se mostró dichosos celebrando el fin del juicio y el que haya podido limpiar su nombre tras ser acusado de supuesta violencia doméstica.

Sin embargo, por su parte, Heard había guardado silencio hasta ahora que le concedió a la cadena televisiva norteamericana ‘NBC’ una entrevista donde habló sobre el veredicto a favor del actor.

“No me importa lo que piensen de mí o qué juicios están haciendo sobre cosas que sucedieron en la privacidad de mi hogar”, indicó la actriz.

Según contó Amber, tras este resultado, ha recibido mucho odio por redes sociales, medio al que además le atribuyó parte de la decisión final del juez, señalando que tanto ella, como su equipo jurídico, consideran que fallo estuvo empañado por el cubrimiento mediático y comentarios en redes, pues, aunque los miembros del jurado tenían que estar completamente aislados de esto, según señaló, en su caso no se cumplió, lo que habría influido en el veredicto.

No obstante, recalcó que no culpa al jurado ni al público del final que no resultó nada favorable para ella, no sin antes expresar la decepción que sintió al contar cada una de las experiencias que vivió mientras estuvo casada con Depp, mientras nadie creía en ella.

“Cómo iban a creerme después de tres semanas en las que me hicieron ver como una persona con poca credibilidad?”, indicó.