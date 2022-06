Captan a Piqué acompañado de una joven rubia en una fiesta en Suecia

“Un fiestón” y “disfrutando su vida de soltero”. Así han catalogado varios medios españoles la nueva etapa que vive el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, tras anunciar su separación de la colombiana Shakira.

El defensor del Barcelona fue captado en Estocolmo en medio de una fiesta a la que asistieron varias personalidades del mundo del espectáculo como Alicia Keys. Al catalán le sacaron una fotografía en la que aparece al lado de una joven rubia y tras el hecho, empezaron una serie de especulaciones sobre si se trataba de la misma mujer con la que le había sido infiel a Shakira o si se trataba simplemente de una amiga.

Mira también: Por cancelación de un concierto de Christian Nodal son capturadas cuatro personas

Recordemos que, en días pasados, el famoso podcast de las ‘Mamarazzis’, confirmaron que al futbolista culé se le observó en una actitud un tanto “cómplice y cariñosa” con otra mujer. No obstante, por respeto a la privacidad y porque aún no se confirma una relación oficial, las periodistas Lorena Vásquez y Laura Fa no revelaron el nombre de la mujer que, según ellas, ya la tienen identificada.

Pues bien, en el marco de la fiesta tras el evento ‘Brillant Minds’ en Estocolmo, Suecia, el medio Socialité publicó la imagen en la que se logra apreciar al futbolista con una joven mujer rubia.

Pillamos a Gerard Piqué disfrutando de su vida de soltero con una chica que no es C.C #Socialité572 pic.twitter.com/USg7QqJE7O — SOCIALITÉ (@socialitet5) June 19, 2022

Te puede interesar: Anuel AA explota contra una persona en medio de un concierto y la llama “la tonta esta de la peluca azul”

No obstante, fue una influencer sueca la encargada de revelar los detalles del supuesto nuevo romance de Piqué. Katrin Zytomierska comentó a Socialité que el futbolista se negó a tomarse una foto con su hijo, por lo que ella decidió publicar la postal en sus redes sociales, generando gran revuelo por mostrar quien sería la nueva pareja del jugador.