Anuel AA explota contra una persona en medio de un concierto y la llama “la tonta esta de la peluca azul”

Anuel AA parece que llegó a su límite. Durante una presentación realizada el pasado fin de semana en Santiago de Compostela, España, el cantante puertorriqueño decidió detener abruptamente su show cuando, aparentemente una asistente, le arrojó lo que parece una botella plástica.

En ese instante, Anuel estaba interpretando uno de sus grandes éxitos junto a Ozuna y a Tainy: ‘Adicto’. No obstante cuando el objeto aparece volando por encima de su humanidad, la rabia se apoderó del cantante que decidió reprochar esa actitud por parte de la persona que lo intentó agredir.

No obstante, lo que llamó la atención en medio de la airada respuesta del intérprete de ‘Reloj’ fue que al parecer había alguien en el público que le recordaba a su ex, la artista urbana Karol G.

“Pana el que me tiene que estar tirando esa botella es la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención (…) No sea tan tonta gata infeliz. Me cago en tu vida mil veces”, dijo furibundo Anuel.

Tras la reacción del artista, el público también se contagió de la euforia. Instantes después, el mismo artista pidió disculpas a su público por la manera en que se exaltó, pero a su vez, reclamó respeto a quienes intentaron sabotear su show.

Vale la pena recordar que, si bien el reguetonero y Karol G sostuvieron una larga relación con muchos altibajos, que finalmente terminaron por diluir su romance, en las presentaciones los fans de cada uno se encargan de recordarles a su ex.

Anuel AA se casó recientemente con Yailin, la más viral. Mientras que por los lados de la ‘Bichota’, aunque son solo rumores, parecer que su corazón estaría mirando nuevamente hacia el género urbano con Feid.