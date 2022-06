Fan llevó al piso a Fher de Maná al brincar encima de él luego de que la subieran a tarima

Maná estuvo dando un show en California el pasado 24 de junio, de donde surgieron unas imágenes que han logrado ser virales. La emoción de una fan que subió a tarima hizo que ella y el vocalista de la banda terminaran en el suelo.

Fue en el quinto espectáculo que Maná celebró en The Kia Forum, donde en medio del concierto y la buena música, se invitó a una fan a subir al escenario.

La mujer no dudó en emocionarse y, al llegar a tener a Fher de frente, no dudó en lanzarse encima, pero este al no estar preparado para cargarla cayó con ella al piso.

El video fue compartido por la misma agrupación con el mensaje “como cuando vas a la lucha libre en lugar de a un concierto”.

El momento causó la preocupación del staff, pero ella logró levantarse rápido, mientras los de seguridad ayudaron a Fher, quien no pudo parar de reír por lo sucedido. Luego el cantante le preguntó a la mujer su nombre, a lo que ella respondió con emoción “Nancy”.

Seguido de eso, el vocalista de Maná le pregunta “oye, ¿pero tu juegas futbol americano o qué? No mam*s, con todo”; el público no puede parar de reír.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, entienden la emoción que tuvo que sentir la mujer tras tremenda sorpresa de tener a su banda favorita tan de cerca.