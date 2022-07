“El pañal pa´ que se lo ponga al marido”: Yina Calderón le responde a Andrea Valdiri

En los últimos días las redes han estallado a cuenta de las empresarias Andrea Valdiri y Yina Calderón quienes a través de sus redes sociales se han sacado los ‘trapitos al sol’ y han dejado en entredicho sus diferencias personales.

Todo se originó a raíz de un comentario que hizo una seguidora en la que comparaba a la barranquillera con la influencer. Esto no fue muy recibido por Andrea Valdiri y decidió responder diciendo “Omitir. Hay niveles, hermana”.

Tras su comentario, Yina no se pudo quedar callada y decidió contestarle a la barranquillera haciendo duros señalamientos sobre su pasado y acusándola de haber acabado el matrimonio de un hombre con el que Valdiri se involucró después.

Desde ese momento los enfrentamientos no han parado por parte de ninguna de las dos, hasta el punto de hacer contenidos sin nombre propio pero muy dicientes en contra de la otra.

Yina Calderón le responde a Andrea Valdiri

Con un contundente video, la Dj de guaracha decidió enviarle bastantes indirectas a la barranquillera y responderle a su último video en el que aparentemente Andrea Valdiri se habría burlado de su look, usando una peluca como trapero.

En el video grabado por la Dj se ve cómo se reúne con varios amigos para armarle un ‘regalo’ especial a Valdiri. Con cada elemento que iba metiendo a la caja le enviaba un fuerte mensaje a la barranquillera.

“Muchachas, listas. Mensajeras, listas. Empaquemos. La faja…”, mencionó Calderón. Una de sus acompañantes le respondió: “¿Talla XL o L?”, por lo que la ‘influenciadora’ se despachó en críticas: “XXL, bebé, porque esa platica la perdió. Encimémosle la papada… se la quedamos debiendo, úsela y me va a amar”.

Los comentarios no terminaron ahí, pues Yina decidió arremeter contra Felipe Saruma, esposo de Valdiri, burlándose de la diferencia de edad que hay entre ambos.

“El pañal pa´que se lo ponga al marido”, dijo mientras empacaba un pañal en la caja y luego continúo diciendo, ¿Los pañitos?”, preguntó, al mismo tiempo que una mujer le entregaba un paquete de pañitos húmedos. “Uy, ¿pero sí le alcanzará? Toca de estos (coge un rollo de toallas para cocina) porque el pollo que tiene la va a dejar”.

“Recuerden que cuando uno le lleva 20 años al marido la ve linda, pero esperemos más adelante cuando las pollas regias, bellas y flacas empiecen a aparecer”, insinuó Yina.