“No se juntaban conmigo”: Cintia Cossio reveló por qué no tuvo amigas en el colegio

Cintia Cossio, la famosa creadora de contenido colombiana causó sensación en las redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram tras compartir una serie de historias en las que se sinceró con sus seguidores.

En el video la también modelo de OnlyFans habló de su infancia y reveló por qué no tuvo amigas en el colegio y qué siente ahora que es famosa y le escriben sus compañeras.

“Las nenas en el colegio no se juntaban conmigo y les digo por qué, o sea, yo no tuve amigas parce por mi forma de ser, porque yo soy muy, o sea, en la vida real yo soy muy extrovertida, soy muy necia, me encanta, o sea, yo soy el payaso, de verdad, no estoy exagerando (…) y saber qué bueno, no se juntaban conmigo por eso, no tuve amigas por extrovertida, por escandalosa, y saber que ahora, no sé, es lindo y es raro”, dijo Cintia.

La joven se caracteriza por ser muy activa en las redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram donde suele interactuar con sus más de cinco millones de seguidores, además, suele contar detalles de su vida privada en dinámicas de preguntas y respuestas.