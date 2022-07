Maluma en París: El cantante tuvo una cita con el mundo de la ‘Alta Costura’

El intérprete de ‘Hawái’ tuvo una cita con los íconos de la moda en París. En medio de celebridades como Kim Kardashian y Alessandra Ambrosio, Maluma hizo parte de los invitados al show de Alta Costura del director creativo de Balmain, Olivier Roustening.

En su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 62 millones de seguidores, Maluma compartió su agradecimiento a los diseñadores por haberlo invitado: “Fashion Killa. Gracias Olivier Roustening y Jean Paul Gaultier por tenerme aquí. Esta experiencia fue de 1 en un millón. Felicitaciones”, escribió.

En la galería de fotos se le puede ver luciendo un atuendo de Gaultier y compartiendo en la recepción, donde intercambió un abrazo con la empresaria Kim Kardashian y la modelo Alessandra Ambrosio. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, “¿Qué outfit debo usar hoy?”; “Malumita por favor, regálame esa remera, ese pantalón y esa capita. Me encanrtó!”; “¿Me llevarías a Hawaii contigo?, fueron algunos de los que exaltaron el estilo del artista en la publicación que superó los 125.000 me gusta en la red social.

Esta no es la primera vez que el cantante paisa comparte en el mundo de la moda, pues a inicios del año se reunió con Olivier Roustening durante su paso por la capital francesa. Para la fecha, el diseñador compartió un video en el que se les vio revisar bocetos de diseños e intercambiar opiniones de estilo.

Asimismo, en entrevista con El Tiempo ‘Papi Juancho’ explicó que comparte afinidad con esta industria. “Desde siempre, la moda ha sido clave en mi vida, con D&G dimos un paso importante y luego se abrieron muchas más puertas. Llegó Calvin Klein, Balmain y Versace, con todos, los acercamientos han venido de ambas partes, hemos construido amistad y respeto por cada alianza maravillosa que tenemos en este momento”, explicó al medio.

