“Cosita perfecta” a Farina por look en los Premios Juventud 2022

Los Premios Juventud 2022 aterrizaron este 21 de julio en Puerto Rico para premiar lo mejor de la música latina y como era de esperarse los invitados lucieron sus mejores trajes y looks.

La gala, presentada por Clarissa Molina, Eduin Caz, Danna Paola y Prince Royce, contó con la participación de varios artistas de todos los géneros, que además de estar nominados deslumbraron con sus presentaciones en vivo.

A parte de los premios y las innumerables presentaciones musicales, lo que llamó la atención en esta gala fueron los looks que usaron los artistas con los que más de uno resaltó.

Para esta oportunidad, una artista que no pasó desapercibida por su look fue la cantante y rapera colombiana Farina, quien dejó a más de uno con la boca abierta por dejar a la vista sus grandes atributos con un atrevido vestido.

La cantante lució un pequeño body verde con el que dejó al descubierto sus piernas y gran parte de su retaguardia, encima de este tenía un vestido tipo malla con rombos bordeados de perlas.

El arriesgado look lo acompañó con unos guantes, también de color verde, que cubrían sus brazos y unas sandalias del mismo color.

La artista subió a su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de 5 millones de seguidores, una sensual fotografía de espaldas en la que dejó ver su look para la gala los Premios.

La publicación incendió las redes en cuestión de minutos y le llovieron miles de comentarios en los que resaltaban su belleza y en especial sus grandes atributos.

“Un c*#$ bendecido”, “Mi vida qué hermosa”, “La nena final al comando”, “Boom, llegó la reina”, “Cosita perfecta”, “Sigue brillando mi lucero”, “Diosa”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores en la publicación.

Actuación en los Premios Juventud 2022

La cantante paisa prendió la fiesta interpretando una de sus canciones y aunque en esta ocasión no ganó ningún premio, estuvo nominada a ‘Artista Femenino – On the rise’ junto a artistas como Tini, Cazzy y Ángela Aguilar, quien se llevó la distinción.