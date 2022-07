Andrea Valdiri está de cumpleaños; la influenciadora contó cuál fue su mejor regalo

Hoy, hace 31 años Andrea Valdiri llegó al mundo. La empresaria barranquillera celebró un año más de vida rodeada de sus seres queridos y luciendo mejor que nunca. Así, lo compartió en una serie de fotos en las que mostró lo mejor de sus atributos, junto a un mensaje a sus seguidores sobre cuál había sido su mejor regalo.

“En mis 31 años me siento de maravilla, gracias, Dios, porque me has dado el regalo más grande y es tener una familia. Los amo, gracias por todos esos mensajes llenos de amor”, escribió la creadora de contenido a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram.

Con un top y un pantalón descaderado, Andrea Valdiri mostró una vez más su lado sensual con un estilo urbano que causó los halagos por parte de sus seguidores. En las fotografías se puede ver a la bailarina soplar dos pastelitos de cumpleaños, que cubren su torso desnudo, al igual que posar junto a un arreglo de globos en forma de ramo de rosas.

La empresaria, madre de Isabella y Adhara Valdiri, recibió mensajes de felicitaciones de sus seres queridos: “Que la vida me permita verte llegar a pisando los 40. Feliz cumple terremoto”, escribió su hermana Fairuz. Asimismo su esposo, el también creador de contenido, Felipe Saruma publicó un mensaje de felicitaciones.

“Este es un día de celebración nacional. Feliz cumpleaños”; “Los mejores 31, machi te amo”; “Espero de verme así de regia a mis 40 porque a los 31 no alcancé”; “Andrea feliz cumpleaños, a tus 31 años te ves mejor que cualquier mujer de 20”; “Quiero tener 31 y verme así”; “Te mereces lo más bonito de la vida por ser tan buena persona”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores en la red social.

En medio de disputas legales

Andrea Valdiri tuvo su segunda hija, Adhara, con el cantante Lowe León. Sin embargo, la relación con su expareja ha estado envuelta en polémica debido a las acusaciones de no haber respondido por la paternidad.

El 14 de julio, el cantante realizó una transmisión en su cuenta de Instagram junto a su abogado donde explicó que las acusaciones en su contra eran falsas. “Yo no salí corriendo, yo no he negado nada”, indicó León y expresó que estaba agradecido por poder continuar con el proceso de filiación para determinar el parentesco con Adhara.

Asimismo, aclaró que no desea tener disputas con Felipe Saruma y resaltó la labor que está haciendo en la vida de Adhara.

