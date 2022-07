Camilo Triana habría confirmado su ruptura con JuanDa y habló de su depresión

Uno de los creadores de contenido que ha logrado posicionarse en Colombia es Camilo Triana, quien ha representado a diferentes personas gracias a su creatividad y a mostrarse tan real, para varios seguidores es un hombre “sin filtro”.

Triana consiguió ser viral en redes como Instagram, TikTok y YouTube, donde compartía diferentes contenidos en compañía de JuanDa, con quien tenía un romance, Sofía Castro, ‘El Brayan’, entre otros, logrando formar un gran grupo de amigos que divertía a decenas de usuarios.

“Hay cosas muy difíciles, ustedes saben que yo sufro de ansiedad y depresión. Últimamente he tenido crisis muy duras y por eso mismo no puedo estar solo. Me hace muy feliz volver con mi familia, pero siento también que me retrocede”, empezó a contar Triana sin aguantar sus lágrimas.

El influencer aprovechó para agradecer a su audiencia por no dejarlo solo, les expresó lo importante que es para él que sigan ahí para él y les aseguró que intenta ser lo más transparente con ellos.

“Lo más difícil es sentirme desagradecido con la vida, miro hacia atrás y ya no me faltan cosas que en algún momento me faltaban. Pero siento que perdí algo de mí, que me perdí, siento que antes era más feliz”, continuó.

¿Terminó con JuanDa?

Camilo Triana expresó que está trabajando en mejorar sus pensamientos y expresó que no lo volverán a ver con diferentes personas, razón por la que muchos especulan que su relación con JuanDa, quien se ha alejado de las redes, terminó.

“Les quiero decir que probablemente no me van a volver a ver con personas con las que hacia contenido antes, con las que salía antes, así que si me siguen por estar con otras personas déjenlo de hacer porque hay comentarios difíciles, que duelen”, señaló.