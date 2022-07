“Pague un estudio musical”: Vecinos critican a Epa Colombia por hacer mucho ruido

Daneidy Barrera, conocida en redes sociales como ‘Epa Colombia’, causó polémica en redes por la contundente respuesta que le dio a una vecina que llamó su atención por el exceso de ruido que emite desde su apartamento. La empresaria de productos de belleza estaría incursionando en el mundo de los DJ’s y por ello sería el alto volumen de sus fiestas.

La mujer aprovechó para comentarle a ‘Epa’ el problema del ruido: “Yo vivo en el conjunto de al lado y desde mi punto de vista el problema es el volumen tan alto, aquí en la zona de los conjuntos estás bastante cerca y la zona es pequeña. Entonces ese ruido se escucha muy fuerte, puede hacerlo, pero con prudencia”, escribió.

A lo que Barrera respondió de manera grosera, para algunos internautas. “Por si no sabías querida, para mezclar se necesita un cierto volumen, a la final ni quería ser vecina tuya”, puntualizó la creadora de contenido. Esta no sería la primera vez que la empresaria se refiere a los problemas que tiene con sus vecinos por el ruido desde su apartamento.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Barrera explicó que extrañaba vivir en el sur de la ciudad pues no la molestaban por el alto volumen de sus celebraciones.

“Amiga tú sabes que yo al frente tengo varios vecinos, acá al lado tengo otros vecinos. Bueno amiga ya no voy a tocar más como DJ, amiga porque como que no dejan. Yo les pego severas mezcladas, pero no amiga, no hay nada como el sur. No hay nada como ir al sur y la gente grita eso epita. Aquí la gente es como jum”, dijo la empresaria de queratinas.

Los internautas compartieron mensajes de desacuerdo sobre la actitud que tomó Barrera: “Lo malo no es que ponga música, lo malo es que exagera con el volumen”; “Vaya y pague un estudio musical”; “Así sea en el sur, son normas de convivencia”; “La internauta fue decente, que tal si le sale con alguna grosería. Qué ordinaria la Epa”; “Pero la señora no fue grosera, solo le dijo la verdad”; “Estoy segura de que esa muchacha tampoco quisiera ser vecina de la Epa”, escribieron en Instagram.

