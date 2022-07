¿No mueve un dedo? Acusan a Luisa Fernanda W de no cambiar ni los pañales de su hijo

Luisa Fernanda W es reconocida por sus diferentes facetas como cantante, influenciadora y empresaria. Sin embargo, sus seguidores no le creen que sea buena organizando su casa ni que cambie los pañales de su hijo, así lo manifestaron en la última publicación de la pareja de Pipe Bueno en la que dio consejos de cómo vestirse para hacer aseo en el hogar.

La antioqueña ha compartido varios reels en su cuenta oficial de Instagram donde muestra los atuendos que usaría para diferentes ocasiones, especialmente en su etapa de embarazo.

Recientemente despertó el humor de sus millones de seguidores en la plataforma con un video sobre lo que haría con el dinero de una transferencia equivocada, pero causó revuelo en redes por publicar cómo se arreglaría para una jornada de limpieza.

Mira también: Piqué habla de sus hijos en medio de su separación de Shakira



Uno de sus seguidores le preguntó por “un outfit para limpiar la casa con todo y utensilios”, a lo que la empresaria decidió mostrar con lujo de detalles el atuendo para la ocasión. Luisa Fernanda se vistió con un sensual enterizo negro que dejó su abdomen y espalda al descubierto.

Con gafas de sol y accesorios, la intérprete de ‘Vienes o Voy’ escribió que empezaba su semana con actitud mientras sostenía una escoba en sus manos. “Si algo nos lleva al éxito es la buena actitud que le pongamos a todo, así que ten actitud hasta para barrer”, añadió.

Los comentarios de los internautas no se hicicieron esperar, algunos halagaron su estilo durante el embarazo y su actitud. Mientras que otros la acusaron de no ser la verdadera encargada de los quehaceres de su casa con Pipe Bueno.

“En la vida real un short, una camisa vieja y un moño en la cabeza”; “Si me visto así no termino porque no dejaría de mirarme en el espejo”; “Con la segunda no vayas a usar cloro por favor, Lu”; “¿Cómo sería un outfit para hacerse una ecografía?”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.

Te puede interesar: “Tomo lo bello y lo doloroso un día a la vez”: Selena Gomez tras cumplir 30 años



Sin embargo, la influenciadora salió a defenderse ante comentarios como: “Si claro usted va a barrer” o “Por Dios si tiene empleadas, ustedes creen que va a barrer, ni el pañal cambiará”.

“Para que veas que sí. Soy súper ordenada con todo y quienes me conocen son testigos de que sí barro, sí trapeo y sí lavo. Entonces no hable por hablar. Igual y si no lo hiciera, eso tampoco es problema de nadie. Saludos”, puntualizó la antioqueña.

Entérate de más noticias como estas y escucha todos los éxitos musicales del momento desde tu computador en > escuche.los40.com.co o descarga la app en > http://onelink.to/24pydg