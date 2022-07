Pareja desnuda y en bicicleta recorre Reino Unido: creen que la ropa es un disfraz

Sadie Tann y su novio Colin explicaron en entrevista con Jam Press y NeedToKnow.online desde cuando tomaron la decisión de vivir diferente y sin utilizar ropa, pues la pareja se ha encargado de recorrer Reino Unido totalmente desnuda.

La pareja le apostó al nudismo ya que sienten que la ropa es “un disfraz” y con ninguna prenda se sientes ellos mismos.

“La ropa se siente como si te pusieras capas de expectativas y presiones de la vida moderna, como si te pusieras capas de ansiedad”, aseguró la mujer.

Te puede interesar: Uno de los hombres más sexys de Latinoamérica se transformó en mujer

Sandie es estudiante de biología ambiental y gracias a eso empezó a convencer a su novio para cambiar el estilo de vida.

“Siempre me ha encantado la sensación de estar desnuda. Prefiero estar desnuda porque me siento mucho más cómoda de esa manera. Me siento libre y llena de alegría”, precisó.

Los protagonistas de esta historia ya conocieron a otra pareja que vive igual, comparten las mismas costumbres y no les gusta ir al supermercado ya que prefieren comer alimentos silvestres.

Mira también: Le proponen matrimonio, pero una jirafa interrumpe y la manda al hospital

Sadie y Colin reccorren Reino Unido desnudos, pero ¿es legal?

Esta pareja, junto a Hannah y Neil, recorren el país en bicicleta con el objetivo de recaudar fondos para el grupo de conservación ambiental Rewild Britain, pero se han encontrado con diferentes reacciones de otros residentes.

Las leyes británicas permiten que las personas anden sin ropa en la calle, excepto si se está agrediendo o molestando a otra persona.