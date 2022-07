Mr. Black, Dálmata y Cali y el Dandee estremecieron con sus éxitos a los asistentes de LOS40 Urban Fest

Más de 6 mil personas vibraron en el Coliseo Live con cada artista de LOS40 Urban Fest. Los asistentes a la fiesta urbana más esperada del año disfrutaron de inicio a fin todos los shows que desde LOS40 Urban 100.4 FM les dieron a sus fieles oyentes.

El show central, esperado por los fervientes fanáticos del reguetón y el movimiento urbano que coparon las graderías y la platea del escenario.

Cali y el Dandee

Los primeros en dar apertura al show central de LOS40 Urban Fest fueron los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo, que con sus grandes éxitos: ‘Gol’, ‘Yo te Esperaré’ y ‘Sirena’, entre muchos otros, prendieron en emoción a los capitalinos y se ganaron una gran ovación por parte de un público que hace varios años no tenía la oportunidad de ver su impresionante puesta en escena.

En el Backstage, Cali y el Dandee aseguraron que la pandemia fue una limitante para los shows pero ahora este dúo de hermanos caleños viene con planes de hacer mucha música para el mundo.

“Veníamos de dos años en los que estuvimos un poco encerrados sin poder hacer conciertos y sin poder compartir con la gente, y ahora llevamos un par de mesecitos saliendo más, haciendo gira por todas partes y esperamos poder visitar la mayor cantidad de ciudades y poder cantar toda esa música que sacamos en la pandemia”, dijo ‘Cali’ en nuestro Facebook Live.

Mr. Black

El presidente del género, Mr. Black, sorprendió con su espectacular show de champeta en el que, por supuesto, el plato principal fue su éxito ‘Catalina’, con el que puso a bailar a con este ritmo a sus fans en el Coliseo Live.

Además, el cartagenero cantó junto a su esposa Yuranis León, quien con su éxito ‘Sailor Moon’ complementó este gran show de champeta.

En diálogo con el combo de LOS40 Urban, Mr. Black confesó que antes no creía en el matrimonio pero luego de tomar casarse con la también artista, su vida cambió y ahora viven muy felices compartiendo escenarios.

“Yurani y yo fuimos uno de los primeros artistas que comenzamos a darle moral a los otros artistas, a que mostraran su familia y ahora todo el mundo quieren andar juntos. Ellos se han dado cuenta que la fórmula funciona”, aseguró el presidente del género.

Dálmata

El cierre de la fiesta urbana del año, LOS40 Urban Fest, estuvo a cargo de uno de los exponentes más relevantes de la ‘vieja escuela’ del reguetón: el puertorriqueño Fernando Mangual, mejor conocido como ‘Dálmata’.

El ‘Dalmation’ le puso el broche de oro a un gran concierto interpretando éxitos como: ‘Dile a tu amiga’, ‘Dile a tu amiga’, ‘Pasarela’ y ‘Espina de rosa’, entre otras. Un show que paralizó los corazones de los oyentes de LOS40 Urban y que causó un verdadero éxtasis entre sus seguidores.

De igual manera, en el backstage, Dálmata quiso enviarle un mensaje a la nueva generación de artistas urbanos.

“Hablando en general, tú tienes que ser como genuino porque cada cosa que hagas, si tú no buscas el talento que tú tienes, no te va a salir bien. Si tú quieres ser cantante pero no tienes el talento, tienes que encontrar algo que tenga que ver”, aseguró el intérprete de ‘Sexo en la playa’.

Además, el boricua confirmó que una artista urbana con la que le gustaría hacer una colaboración sería la paisa Farina.